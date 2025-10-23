Том Тибодо чувствовал себя преданным коллегами и игроками после увольнения из «Никс»

Джеймс Долан добивался увольнения Тома Тибодо.

У владельца «Никс» были давние претензии к главному тренеру, который привел команду к лучшему периоду в истории клуба в 21 веке. Долан принял участие в финальных встречах фронт-офиса с игроками и персоналом по итогам сезона, в котором «Нью-Йорк» вышел в финал конференции.

Присутствие владельца и направление его вопросов, как сообщает The Athletic, заставило большинство отказаться от защиты тренера перед лицом руководства.

Тибодо был поражен увольнением.

«Он чувствовал себя преданным. Когда выяснилось, что люди, которым он помогал, не приняли его сторону и не стали защищать его так, как он защищал их.

С точки зрения части руководства игроки закончили сезон с результатом 51-0, а Тибодо – 0-31», – сообщил источник близкий к Тибодо.

Президент Леон Роуз, ранее поддерживавший специалиста перед владельцем, также не стал препятствовать решению, как и главная звезда команды – Джейлен Брансон.