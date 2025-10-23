4

Том Тибодо чувствовал себя преданным коллегами и игроками после увольнения из «Никс»

Джеймс Долан добивался увольнения Тома Тибодо.

У владельца «Никс» были давние претензии к главному тренеру, который привел команду к лучшему периоду в истории клуба в 21 веке. Долан принял участие в финальных встречах фронт-офиса с игроками и персоналом по итогам сезона, в котором «Нью-Йорк» вышел в финал конференции.

Присутствие владельца и направление его вопросов, как сообщает The Athletic, заставило большинство отказаться от защиты тренера перед лицом руководства.

Тибодо был поражен увольнением.

«Он чувствовал себя преданным. Когда выяснилось, что люди, которым он помогал, не приняли его сторону и не стали защищать его так, как он защищал их.

С точки зрения части руководства игроки закончили сезон с результатом 51-0, а Тибодо – 0-31», – сообщил источник близкий к Тибодо.

Президент Леон Роуз, ранее поддерживавший специалиста перед владельцем, также не стал препятствовать решению, как и главная звезда команды – Джейлен Брансон.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1470 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДжейлен Брансон
Леон Роуз
logoТом Тибодо
logoНью-Йорк
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»
8 минут назад
Чарльз Баркли о крупном поражении «Клипперс»: «У Кавая Ленарда 2 работы, трудно заниматься баскетболом»
219 минут назад
Андрей Кириленко: «Такого дебюта Дёмина мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, уверенность под давлением гостевых трибун»
237 минут назад
«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую». Джейсон Тейтум может вернуться на площадку в этом сезоне
46 минут назад
Энтони Дэвис: «Остается только молиться, что Вембаньяма промажет. Заблокировать его невозможно»
158 минут назад
Виктор Вембаньяма: «Узнал, что такое возможность потерять все. Избавился от легкомысленного отношения»
2сегодня, 07:57
«Црвена Звезда» официально сообщила о подписании Джареда Батлера
2сегодня, 07:36Фото
Шакил О’Нил о преображении Чарльза Баркли: «Секс-символ»
3сегодня, 07:17Видео
Чет Холмгрен снял пародию на клип Рика Росса с чемпионским перстнем НБА
2сегодня, 07:09Видео
Купер Флэгг: «Разумеется, не слишком хорошо сыграл, но надо двигаться дальше и готовиться к «Вашингтону»
5сегодня, 07:08
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
4вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
вчера, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
вчера, 14:36