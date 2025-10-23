«Црвена Звезда» официально сообщила о подписании Джареда Батлера
Джаред Батлер переезжает в Европу.
25-летний американский разыгрывающий (191 см) продолжит карьеру в сербской «Црвене Звезде».
Батлер был выбран 40-м на драфте-2021 НБА и провел 4 года в лиге.
В сезоне-2024/25 Батлер выступал в НБА за «Филадельфию» и «Вашингтон», принял участие в 60 матчах и в среднем набирал 9 очков, 1,8 подбора и 3,7 передачи за 17 минут на площадке.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1471 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости