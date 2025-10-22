Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
Главный тренер «Бетсити Пармы» прокомментировал итоги встречи с «Самарой».
«Это была важная победа для нас. Каждый матч – это еще одна ступень к основной цели. Мы были готовы к тому, что после первого поражения «Самара» приедет с особым настроем.
В первые двадцать минут у нас не все получалось, несмотря на энергию и желание. Мы забили 52, но пропустили 43 – ребята дали энергию, хорошо двигали мяч, но были недостаточно агрессивны в защите, как в предыдущих матчах.
В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды. Ребята молодцы, все старались. Конечно, есть ошибки в защите, будем их разбирать на тренировках и дальше прогрессировать», – сказал Пашутин.
«Бетсити Парма» обыграла «Самару» со счетом 103:81. Это четвертая победа подряд «Пармы» в рамках Единой Лиги ВТБ.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
