Андрей Кириленко: «Такого дебюта Дёмина мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, уверенность под давлением гостевых трибун»

Андрей Кириленко порадовался удачному старту Егора Дёмина.

«Такого дебюта мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, 5 подборов за 22 минуты со скамейки. Передачи отдавал неплохие, партнеры не всегда были точны.

Выйдя со скамейки, Егор показал уверенность в своих действиях. Пару раз бросал в сложных ситуациях и забивал. «Бруклин» немного провалил вторую четверть и не сумел догнать соперника.

Радует, что Егор был очень активен с мячом. Такое ощущение, что он забыл, что это НБА, а не NCAA. И это правильно! Последний свой дальний он забросил метров с 9. Пусть кто-то скажет, что исход встречи был решен, но так считают только те, кто не понимают ответственности и важности таких ситуаций. Две потери – мелочь, особенно для разыгрывающего при таких минутах. «Нетс» проиграли щит, но в этом вины Егора точно нет.

Уверенность Дёмина проявлялась под давлением гостевых трибун, это всегда идет на пользу», – поделился президент РФБ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
