Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»

Главный тренер «Автодора» похвалил лидера Лиги ВТБ перед очной встречей.

«УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ. Это сильный и сыгранный соперник, сохранивший костяк с прошлого сезона и добавивший в состав высококлассных новичков с опытом выступлений в Евролиге.

Коллектив Велимира Перасовича проповедует агрессивный и атлетичный баскетбол. Попробуем соответствовать уровню хозяев и быть конкурентоспособными против лидера таблицы с учетом нашей ротации.

Нужно сохранять концентрацию, жестко защищаться и извлекать максимум из нынешних возможностей. Мы продолжаем строить командную «химию». Постараемся проявить бойцовский дух и использовать любой шанс преподнести сенсацию, если он представится», – сказал Миленко Богичевич.

22 октября «Автодор » на выезде сыграет с казанским УНИКСом . Время начало матча – 19.00 по мск.