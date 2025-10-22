Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Еврокубка.
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 3-0, Бахчешехир Турция – 3-0, Манреса Испания – 3-1, Шленск Польша – 2-2, Арис Греция – 2-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-2, Клуж Румыния – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Нептунас Литва – 1-3, Гамбург Германия – 0-4.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Ульм Германия – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Тренто Италия – 1-1, Хемниц Германия – 1-2, Тюрк Телеком Турция – 1-2, Паниониос Греция – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Литкабелис Литва – 1-2, Лондон Лайонс Великобритания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
