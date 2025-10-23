Виктор Вембаньяма: «Узнал, что такое возможность потерять все. Избавился от легкомысленного отношения»

Виктор Вембаньяма рассказал об ощущениях от нового сезона.

Форвард «Сперс» начал чемпионат после восстановления от тромба дабл-даблом (40+15). Его команда разгромила «Даллас» – 125:92.

«Теперь лучше контролирую себя. О ментальной составляющей не стоит беспокоиться. Узнал, что такое возможность потерять все, карьеру и здоровье. Избавился от легкомысленного отношения.

Что касается тела, играть стало гораздо веселее. Двигаюсь значительно легче. Но знаю, что надо становиться еще лучше.

Каждый день мы закладываем камень в основание нашей команды. И сегодня было ощущение, что очередной этап проведен успешно. Ради этого мы работаем на износ. Чувствовал себя на своем месте. В раздевалке ощущалось, что мы должны заявить о себе. И в итоге показалось, что мы вряд ли могли сделать что-то еще. Показали все, что нужно. Никаких сожалений, никаких упущенных возможностей летом или недостаточной готовности. Мне было комфортно после всей моей подготовки. Мы сделали заявку на Западе», – заключил Вембаньяма.