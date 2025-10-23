  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма: «Узнал, что такое возможность потерять все. Избавился от легкомысленного отношения»
2

Виктор Вембаньяма: «Узнал, что такое возможность потерять все. Избавился от легкомысленного отношения»

Виктор Вембаньяма рассказал об ощущениях от нового сезона.

Форвард «Сперс» начал чемпионат после восстановления от тромба дабл-даблом (40+15). Его команда разгромила «Даллас» – 125:92.

«Теперь лучше контролирую себя. О ментальной составляющей не стоит беспокоиться. Узнал, что такое возможность потерять все, карьеру и здоровье. Избавился от легкомысленного отношения.

Что касается тела, играть стало гораздо веселее. Двигаюсь значительно легче. Но знаю, что надо становиться еще лучше.

Каждый день мы закладываем камень в основание нашей команды. И сегодня было ощущение, что очередной этап проведен успешно. Ради этого мы работаем на износ. Чувствовал себя на своем месте. В раздевалке ощущалось, что мы должны заявить о себе. И в итоге показалось, что мы вряд ли могли сделать что-то еще. Показали все, что нужно. Никаких сожалений, никаких упущенных возможностей летом или недостаточной готовности. Мне было комфортно после всей моей подготовки. Мы сделали заявку на Западе», – заключил Вембаньяма.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1471 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»
112 минут назад
Чарльз Баркли о крупном поражении «Клипперс»: «У Кавая Ленарда 2 работы, трудно заниматься баскетболом»
223 минуты назад
Андрей Кириленко: «Такого дебюта Дёмина мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, уверенность под давлением гостевых трибун»
241 минуту назад
«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую». Джейсон Тейтум может вернуться на площадку в этом сезоне
50 минут назад
Энтони Дэвис: «Остается только молиться, что Вембаньяма промажет. Заблокировать его невозможно»
2сегодня, 08:09
«Црвена Звезда» официально сообщила о подписании Джареда Батлера
2сегодня, 07:36Фото
Том Тибодо чувствовал себя преданным коллегами и игроками после увольнения из «Никс»
4сегодня, 07:27
Шакил О’Нил о преображении Чарльза Баркли: «Секс-символ»
3сегодня, 07:17Видео
Чет Холмгрен снял пародию на клип Рика Росса с чемпионским перстнем НБА
2сегодня, 07:09Видео
Купер Флэгг: «Разумеется, не слишком хорошо сыграл, но надо двигаться дальше и готовиться к «Вашингтону»
5сегодня, 07:08
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
4вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
вчера, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
вчера, 14:36