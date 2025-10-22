2

Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»

Девин Букер сохраняет высокие ожидания, несмотря на молодой состав «Финикса».

«Наши стандарты – это старание и коммуникация. Эти два аспекта всегда были для меня главными. Если у нас с этим все в порядке, мы можем решить любые задачи. Возможно, не всегда все будет идеально, но даже в наши слабые дни мы должны быть лучше других.

Я всегда выхожу с ожиданием победы. Это мой стандарт. Я понимаю, что мы молоды, понимаю, что нам нужно учиться, но такова природа игры.

Мы идем день за днем. Становимся лучше каждый день. Стараемся становиться лучше, играть с энергией и гордостью», – сказал 28-летний игрок «Санз».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1103 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналист Дуэйна Рэнкина в соцсети X
logoДевин Букер
logoФиникс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Янг сравнил Кэма Томаса с Девином Букером: «Набрал 71 очко, ни черта не пасовал, все, что Букер делал, – это бросал мяч в кольцо, и ему заплатили!»
518 октября, 11:20
Девин Букер и Диллон Брукс пообщались с Дэвидом Бекхэмом и Джеки Чаном после матча в Макао
610 октября, 20:10Видео
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
10 октября, 02:04
Главные новости
Евролига. Трехочковый Тамир Блатта на последних секундах принес «Маккаби» победу над «Реалом»
46 минут назад
Донте Дивинченцо станет стартовым разыгрывающим «Тимбервулвз» в новом сезоне (Крис Хэйнс)
328 минут назад
НБА вернет классическое оформление площадок для финальной серии
356 минут назадФото
Кевин Дюрант: «Раньше мне было важно признание, но теперь нет. Люди меняют свое мнение в зависимости от настроения»
2сегодня, 18:52
Winline Basket Cup. ЦСКА проиграл «Меге»
5сегодня, 18:30
Инсайдер Джован Буха: «Атмосфера вокруг Леброна сейчас не лучшая»
7сегодня, 18:20
Единая лига ВТБ. 24 очка Террелла Картера помогли «Бетсити Парме» обыграть «Самару», УНИКС принимает «Автодор»
1сегодня, 16:27Live
Карл-Энтони Таунс не сыграет против «Кливленда»
2сегодня, 17:48
НБА. Егор Дёмин дебютирует за «Бруклин» в матче против «Шарлотт», «Нью-Йорк» примет «Кливленд» и другие матчи
17сегодня, 17:28
Крис Миддлтон о возможном возвращении в «Милуоки»: «В нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют – и вот я здесь»
сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
19 минут назад
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
44 минуты назад
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
51 минуту назад
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
сегодня, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
сегодня, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
сегодня, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
сегодня, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
сегодня, 14:36
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
2сегодня, 09:50