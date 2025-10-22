Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»

Девин Букер сохраняет высокие ожидания, несмотря на молодой состав «Финикса».

«Наши стандарты – это старание и коммуникация. Эти два аспекта всегда были для меня главными. Если у нас с этим все в порядке, мы можем решить любые задачи. Возможно, не всегда все будет идеально, но даже в наши слабые дни мы должны быть лучше других.

Я всегда выхожу с ожиданием победы. Это мой стандарт. Я понимаю, что мы молоды, понимаю, что нам нужно учиться, но такова природа игры.

Мы идем день за днем. Становимся лучше каждый день. Стараемся становиться лучше, играть с энергией и гордостью», – сказал 28-летний игрок «Санз».