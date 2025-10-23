  • Спортс
2

Чарльз Баркли о крупном поражении «Клипперс»: «У Кавая Ленарда 2 работы, трудно заниматься баскетболом»

Чарльз Баркли пошутил о скандале с «Клипперс».

НБА расследует возможный обход потолка зарплат в отношении Кавая Ленарда, подписавшего фиктивные рекламные контракты на 48 миллионов долларов с мошенническим фондом Aspiration.

«Клипперс» начали сезон со своего самого крупного поражения в стартовом матче за 17 лет, уступив со счетом 108:129. Их соперниками были «Джаз», считающиеся одной из самых слабых команд лиги.

Кавай Ленард принял участие в первом матче чемпионата, но набрал только 10 очков (3 из 9 с игры, 1 из 5 из-за дуги), 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 29 минут.

«У Кавая 2 работы. Тяжело совмещать это с баскетболом. Контракт NIL», – пошутил Чарльз Баркли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Rob Lopez
