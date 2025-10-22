  • Спортс
0

Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал итоги встречи с лидером таблицы.

«В первую очередь хочу поздравить УНИКС и тренерский штаб клуба с победой. Я очень доволен тем, что на протяжении большей части игры мы показывали хороший баскетбол. Думаю, что для нынешнего усеченного состава это наш максимум. Благодарю игроков за борьбу. По ходу игры мы стали совершать больше потерь в связи с усталостью.

За счет чего удалось побороться с УНИКСом всемером? Мы одинаково подходим к каждому матчу – с тем же отношением, борьбой и подготовкой. Очень уважаем УНИКС – лидера таблицы Единой Лиги ВТБ. Поэтому ни мне, ни игрокам не требовалась дополнительная мотивация. Во-вторых, считаю, у нас был хороший план на игру, который команда довольно четко выполнила.

Игроки действовали мужественно. В определенный момент у нас закончились силы, и мы начали принимать неверные решения. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа – одной из самых атлетичных команд Лиги. Нам необходимо все 40 минут сохранять концентрацию», – подытожил Богичевич после матча, в котором его команда уступлиа со счетом 68:87.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Автодора»
Миленко Богичевич
