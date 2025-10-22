  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
0

«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу

Инсайдер считает, что приход НБА может обесценить все текущие европейские турниры.

«Мое личное мнение: ФИБА, чтобы выиграть войну с Евролигой, решила предоставить НБА возможность создать частную Европейскую Суперлигу. Если клубам действительно придется платить 250–500 млн евро за участие в новом соревновании, как сообщают некоторые источники, есть риск, что национальные чемпионаты в будущем будут обесценены еще сильнее. В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА», – написал Алессандро Маджи на своей странице в соцсети X.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?993 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
Лига Европы под эгидой НБА
logoНБА
logoЕвролига
logoФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Баскетбольный «Милан» обсуждает с владельцами футбольных «Милана» и «Интера» участие в европейском проекте НБА
2сегодня, 08:45
«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги
2вчера, 13:51
Андрей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА: «Он не учитывает интересов болельщицких баз, вычеркивает из топ-ландшафта Сербию и Литву»
720 октября, 06:29
Главные новости
«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление
14 минут назад
Winline Basket Cup. ЦСКА принимает «Мегу»
126 минут назадLive
Единая лига ВТБ. 24 очка Террелла Картера помогли «Бетсити Парме» обыграть «Самару», УНИКС принимает «Автодор»
138 минут назадLive
В плей-офф прошлого сезона Кристапс Порзингис играл с синдромом постуральной ортостатической тахикардии
257 минут назад
Андрей Кириленко: «Предстоящий сезон в НБА просто обязан привлечь внимание всех любителей баскетбола в России»
1сегодня, 15:22
Брэндин Подземски: «Хочу быть лучше Стефа Карри»
6сегодня, 15:07
Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа»
5сегодня, 14:22
Джаред Батлер близок к переходу в «Црвену Звезду» после срыва сделки с «Олимпиакосом»
1сегодня, 14:01
Педро Мартинес: «Почему 25 ноября играть в Израиле было небезопасно, а 5 декабря – безопасно?»
2сегодня, 13:44
«Хьюстон» предлагал Тари Исону контракт на сумму более 100 млн долларов
4сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
41 минуту назадФото
Еврокубок. «Бахчешехир» принимает «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
53 минуты назадLive
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
сегодня, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
сегодня, 14:36
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
2сегодня, 09:50
Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
сегодня, 07:59
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43