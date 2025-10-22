«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу

Инсайдер считает, что приход НБА может обесценить все текущие европейские турниры.

«Мое личное мнение: ФИБА, чтобы выиграть войну с Евролигой, решила предоставить НБА возможность создать частную Европейскую Суперлигу. Если клубам действительно придется платить 250–500 млн евро за участие в новом соревновании, как сообщают некоторые источники, есть риск, что национальные чемпионаты в будущем будут обесценены еще сильнее. В итоге проиграет и Евролига , и ФИБА », – написал Алессандро Маджи на своей странице в соцсети X.