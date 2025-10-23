Энтони Дэвис: «Остается только молиться, что Вембаньяма промажет. Заблокировать его невозможно»
Игра Виктора Вембаньямы впечатлила «Мэверикс».
Форвард набрал 40+15 и помог «Сперс» разгромить соперника – 125:92.
«Некоторые из фолов на нем были сомнительными, но когда игрок за 221 см стоит перед тобой, никто его не заблокирует. Он просто бросает сверху. Остается только молиться, что он промажет», – признался центровой «Далласа» Энтони Дэвис.
«Он невероятен. Совершенно особенный игрок. Это не понять, пока не оказываешься рядом с ним на площадке. Я такого не видел. Он был очень хорош сегодня, хотя и нам нужно осложнять ему выход на позиции для бросков и поменьше фолить», – поделился 1-й номер драфта Купер Флэгг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
