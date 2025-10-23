Матас Бузелис набрал 21 очко и 6 подборов в победной игре против «Детройта»

Матас Бузелис хорошо начал 2-й сезон в НБА.

Форвард «Буллз» вышел в стартовом составе и набрал 21 очко, 6 подборов и 3 блок-шота за 34 минуты на площадке. Бузелис реализовал 7 из 12 бросков с игры и 7 из 7 со штрафной линии.

Главным действующим лицом матча стал центровой «Чикаго» Никола Вучевич. В его активе дабл-дабл – 28 очков (11 из 18 с игры, 4 из 6 из-за дуги) и 14 подборов.

Разыгрывающий Джош Гидди также оформил дабл-дабл – 19 очков, 11 передач на 6 потерь и 5 подборов.

По ходу матча «Детройт» отыграл 23-очковое отставание, но не сумел довести дело до победы (111:115).