«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую». Джейсон Тейтум может вернуться на площадку в этом сезоне

Инсайдер Крис Хэйнс не исключает возвращения Джейсона Тейтума.

Джейсон Тейтум порвал ахиллово сухожилие в плей-офф и восстанавливается после операции.

Тейтум уже демонстрирует способность ускоряться с травмированной правой ноги.

Хэйнс спросил форварда «Бостона» о его планах по возвращению в этом сезоне.

«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую», – ответил ему баскетболист, активно занимавшийся реабилитацией все лето.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
logoДжейсон Тейтум
logoБостон
logoНБА
травмы
Крис Хэйнс
