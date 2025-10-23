«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую». Джейсон Тейтум может вернуться на площадку в этом сезоне
Инсайдер Крис Хэйнс не исключает возвращения Джейсона Тейтума.
Джейсон Тейтум порвал ахиллово сухожилие в плей-офф и восстанавливается после операции.
Тейтум уже демонстрирует способность ускоряться с травмированной правой ноги.
Хэйнс спросил форварда «Бостона» о его планах по возвращению в этом сезоне.
«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую», – ответил ему баскетболист, активно занимавшийся реабилитацией все лето.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2421 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
