Шакил О’Нил о преображении Чарльза Баркли: «Секс-символ»

Шакил О’Нил отдал должное Чарльзу Баркли.

«В прошлом сезоне Чак был толстым. Но посмотрите на него сейчас. Секс-символ», – заявил бывший игрок НБА , а ныне эксперт.

Легендарная программа Inside The NBA cегодня вышла на канале ESPN.