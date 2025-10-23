Шакил О’Нил о преображении Чарльза Баркли: «Секс-символ»
Шакил О’Нил отдал должное Чарльзу Баркли.
«В прошлом сезоне Чак был толстым. Но посмотрите на него сейчас. Секс-символ», – заявил бывший игрок НБА, а ныне эксперт.
Легендарная программа Inside The NBA cегодня вышла на канале ESPN.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1425 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
