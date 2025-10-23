Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»

Яннису Адетокумбо понравилась игра «Бакс».

«Милуоки » начал сезон с победы над «Вашингтоном » (133:120). Форвард набрал 37 очков, 14 подборов и 5 передач.

«В первой и второй четвертях мы показывали невероятный баскетбол. Мяч все время двигался, парни перемещали его по площадке, атаковали краску. В каждом владении была открытая «трешка» или атака из-под щита.

Все в составе могут попадать дальние. Каждый игрок представляет угрозу с мячом в руках.

Обычно требуется время, чтобы добиться доверия друг другу в ротации, но сегодня целых 7 игроков закончили с двузначным количеством очков. Не нужно выступление на уровне Матча всех звезд в каждой игре. 5 парней с 12-15 очками достаточно для побед.

Если ты открыт, и никого рядом – бросай. Промазал – бросай снова», – заключил Адетокумбо .