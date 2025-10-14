Видео
Данк Купера Флэгга и победный бросок Калеба Хьюстана стали лучшими моментами игрового дня НБА

Лига представила подборку лучших моментов матчей 13 октября.

Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Атланты» Калеб Хьюстан, форвард «Далласа» Купер Флэгг и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
