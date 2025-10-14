Данк Купера Флэгга и победный бросок Калеба Хьюстана стали лучшими моментами игрового дня НБА
Лига представила подборку лучших моментов матчей 13 октября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Атланты» Калеб Хьюстан, форвард «Далласа» Купер Флэгг и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1276 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
