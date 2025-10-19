Видео
1

Виктор Вембаньяма одним шагом прошел под кольцо почти от трехочковой дуги

Центровой «Сан-Антонио» поражает своими антропометрическими данными.

Во вчерашнем предсезонном матче против «Индианы» Вембаньяма остался без ведения около лицевой линии, но нашел выход, одним шагом пройдя под кольцо мимо Айзейи Джексона.

По итогам матча французский центровой записал на свой счет 17 очков (7 из 9 с игры), 12 подборов и 4 блок-шота, «Сперс» разгромили соперника – 133:104.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9134 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
предсезонные матчи
logoАйзейя Джексон
logoИндиана
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
