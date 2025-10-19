Виктор Вембаньяма одним шагом прошел под кольцо почти от трехочковой дуги

Центровой «Сан-Антонио» поражает своими антропометрическими данными.

Во вчерашнем предсезонном матче против «Индианы» Вембаньяма остался без ведения около лицевой линии, но нашел выход, одним шагом пройдя под кольцо мимо Айзейи Джексона .

По итогам матча французский центровой записал на свой счет 17 очков (7 из 9 с игры), 12 подборов и 4 блок-шота, «Сперс» разгромили соперника – 133:104.