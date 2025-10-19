Виктор Вембаньяма одним шагом прошел под кольцо почти от трехочковой дуги
Центровой «Сан-Антонио» поражает своими антропометрическими данными.
Во вчерашнем предсезонном матче против «Индианы» Вембаньяма остался без ведения около лицевой линии, но нашел выход, одним шагом пройдя под кольцо мимо Айзейи Джексона.
По итогам матча французский центровой записал на свой счет 17 очков (7 из 9 с игры), 12 подборов и 4 блок-шота, «Сперс» разгромили соперника – 133:104.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9134 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
