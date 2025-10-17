MVP – Никола Йокич, «Самый прогрессирующий» – Амен Томпсон в опросе журналистов от Clutch Points
Clutch Points провел опрос среди медиа.
Победителями голосования по результатам следующего сезона в основных категориях стали:
MVP – Никола Йокич («Денвер»);
«Новичок года» – Купер Флэгг («Даллас»);
«Самый прогрессирующий» – Амен Томпсон («Хьюстон»);
«Лучший шестой» – Джордан Кларксон («Нью-Йорк»);
тренер года – Джамал Мозли («Орландо»);
«Лучший игрок оборонительного плана» – Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
