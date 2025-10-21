0

Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»

Деррик Уайт рассказал о восстановлении Джейсона Тейтума после травмы ахилла.

«Мы все видели это недавнее видео с ним на площадке. Он выглядит так, как будто готов выйти уже в завтрашнем матче. Он очень рад снова заниматься на площадке. 

Прошло много времени, для него это был очень долгий срок. Мне кажется, он считал дни, когда сможет снова появиться на паркете. 

Джейсон постоянно в работе. Это какое-то безумие, хотя сам я ничего не знаю о реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия – что ему следует делать, а что нет. Я знаю, что он там каждый день, работает, старается стать лучше, просто наслаждается процессом возвращения настолько, насколько это возможно. Ведь невозможно достичь его уровня, не будучи помешанным трудоголиком.

Рад снова видеть его на площадке, рад его прогрессу», – заявил защитник «Селтикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: White Noise Podcast w/Derrick White
