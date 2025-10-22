«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
Богдан Карайчич потерял место в греческом клубе.
«Арис» начал сезон с результатом 2-2 в Еврокубке и 0-3 в национальном чемпионате. Карайчич, возглавивший команду летом, был уволен руководством организации.
41-летний сербский специалист ранее в основном работал в качестве ассистента и с 2021 года был помощником в тренерском штабе «Партизана». Карайчич временно замещал Желько Обрадовича на период дисквалификации в прошлом сезоне и выиграл чемпионат Сербии в этом статусе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Ариса»
