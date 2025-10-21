0

Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи

21 октября пройдут четыре матча регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 3-0, Бахчешехир Турция – 3-0, Арис Греция – 2-1, Шленск Польша – 2-1, Манреса Испания – 2-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-2, Клуж Румыния – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Нептунас Литва – 0-3, Гамбург Германия – 0-3.

Группа B

Положение команд: Ульм Германия – 3-0, Бурк Франция – 3-0, Бешикташ Турция – 2-1, Тренто Италия – 1-1, Хемниц Германия – 1-2, Тюрк Телеком Турция – 1-2, Паниониос Греция – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Литкабелис Литва – 1-2, Лондон Лайонс Великобритания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

