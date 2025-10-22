Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа»
Грин отметил лидерство и менталитет Батлера после победы над «Лейкерс».
«Он был лидером с первого дня, как только появился в команде. Джимми подбадривает партнеров, подсказывает, поправляет, если нужно. Он постоянно напоминает: не опускайте головы, не теряйте настрой.
Если ты просишь шанс – ты должен его оправдать. Джимми не боится говорить, он рискует, и сегодня он выдавал результат всю игру.
У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа. Было ошибочное мнение, что два альфы не смогут ужиться, но это не так. Джимми – идеальный командный игрок», – сказал Дрэймонд Грин.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?954 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости