Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа»

Грин отметил лидерство и менталитет Батлера после победы над «Лейкерс».

«Он был лидером с первого дня, как только появился в команде. Джимми подбадривает партнеров, подсказывает, поправляет, если нужно. Он постоянно напоминает: не опускайте головы, не теряйте настрой.

Если ты просишь шанс – ты должен его оправдать. Джимми не боится говорить, он рискует, и сегодня он выдавал результат всю игру.

У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа. Было ошибочное мнение, что два альфы не смогут ужиться, но это не так. Джимми – идеальный командный игрок», – сказал Дрэймонд Грин .