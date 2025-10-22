Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»

Джейсон Максилл продолжит заниматься баскетболом.

Бывший игрок провел 10 сезонов в НБА , 8 из них в «Детройте». Максилл завершил игровую карьеру в 2017 году.

«Кингз» взяли 42-летнего бывшего «большого» в тренерский штаб своего фарм-клуба в качестве ассистента.