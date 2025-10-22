0

Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»

Джейсон Максилл продолжит заниматься баскетболом.

Бывший игрок провел 10 сезонов в НБА, 8 из них в «Детройте». Максилл завершил игровую карьеру в 2017 году.

«Кингз» взяли 42-летнего бывшего «большого» в тренерский штаб своего фарм-клуба в качестве ассистента.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?730 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoСакраменто
logoНБА
logoДжейсон Максилл
переходы
G-лига
