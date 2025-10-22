Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
Джейсон Максилл продолжит заниматься баскетболом.
Бывший игрок провел 10 сезонов в НБА, 8 из них в «Детройте». Максилл завершил игровую карьеру в 2017 году.
«Кингз» взяли 42-летнего бывшего «большого» в тренерский штаб своего фарм-клуба в качестве ассистента.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?730 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости