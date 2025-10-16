Видео
1

33+9+6 Деррика Уайта помогли «Бостону» обыграть «Торонто»

Деррик Уайт привел «Селтикс» к победе над «Рэпторс».

На счету защитника 33 очка, 9 подборов, 6 передач и 4 блок-шота за 35 минут на площадке. Уайт реализовал 10 из 23 бросков с игры, 6 из 17 из-за дуги и 7 из 9 с линии.

Защитник Пэйтон Притчард оформил дабл-дабл – 10 очков (1 из 11 с игры, 0 из 8 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 10 передач и 2 перехвата.

Форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм ответил 20 очками и 10 подборами (8 из 22 с игры, 2 из 5 трехочковых).

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5647 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
logoНБА
logoПэйтон Притчард
logoБрэндон Ингрэм
logoБаскетбол - видео
logoДеррик Уайт
logoБостон
logoТоронто
предсезонные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»
211 октября, 05:36Видео
«В этом месте сделаем паузу». Брэндон Ингрэм посмеялся после забавного вопроса журналиста во время медиа-дня
130 сентября, 04:18Видео
Зак Лоу: «Бостон» посмеялся над предложением 9-го пика за Деррика Уайта»
627 июня, 13:50
Главные новости
«Даллас» обыграл «Лейкерс» на 27 очков за счет 37:8 в последней четверти
15 минут назадВидео
Следующий матч «Лейкерс» станет «репетицией» регулярного сезона, основа получит расширенное игровое время
144 минуты назад
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
13сегодня, 05:01
«Бостон» отчислил форварда Ар Джей Льюиса и освободил место для двустороннего контракта
сегодня, 04:30
«Кливленд» отчислил Киллиана Хэйса
сегодня, 04:22
Джарред Вандербилт досрочно завершил матч с «Далласом» из-за ушиба бедра
сегодня, 04:10
Видеообращение Трэя Янга также оказалось рекламой алкогольного напитка
4сегодня, 03:59
Киган Мюррэй подпишет 5-летний контракт на 140 млн
7сегодня, 00:05
Анонимный руководитель клуба НБА: «Не удивлюсь, если Леброн не выйдет на площадку до декабря»
3вчера, 21:23
Кевон Луни выбыл на 2–3 недели из-за травмы колена
2вчера, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
59 минут назад
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
вчера, 20:43
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»
вчера, 20:09
Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»
1вчера, 18:54
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
4вчера, 18:40
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
1вчера, 15:17
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2вчера, 14:37