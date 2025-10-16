33+9+6 Деррика Уайта помогли «Бостону» обыграть «Торонто»

Деррик Уайт привел «Селтикс» к победе над «Рэпторс».

На счету защитника 33 очка, 9 подборов, 6 передач и 4 блок-шота за 35 минут на площадке. Уайт реализовал 10 из 23 бросков с игры, 6 из 17 из-за дуги и 7 из 9 с линии.

Защитник Пэйтон Притчард оформил дабл-дабл – 10 очков (1 из 11 с игры, 0 из 8 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 10 передач и 2 перехвата.

Форвард «Торонто » Брэндон Ингрэм ответил 20 очками и 10 подборами (8 из 22 с игры, 2 из 5 трехочковых).