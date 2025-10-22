Брэндин Подземски: «Хочу быть лучше Стефа Карри»
Молодой игрок «Уорриорз» заявил об амбициозной цели.
Отвечая на вопрос о феномене долголетия 37-летнего разыгрывающий, который играет уже 17-й сезон в НБА, Подземски сказал: «Если честно, не все хотят быть такими же великими, как Стеф Карри. Некоторые просто говорят это, но не все по-настоящему к этому стремятся. Так что главное – найти свой собственный баланс между тем, чего ты хочешь, и тем, насколько великим ты можешь стать».
Журналист NBC Sports Bay Area задал уточняющий вопрос: «А ты хочешь быть таким же великим, как Стеф Карри?»
«Я хочу быть лучше него. Понимаю, это высокая планка, но я хочу максимально использовать свой талант и выжать из него все, что могу», – ответил Подземски.
