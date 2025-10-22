Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»

«Сиксерс» выбрали нового главного тренера фарм-команды.

Им стал Джей Пи Кларк, ранее работавший ассистентом ушедшего в штаб основной команды Майка Лонгабарди .

Кларк провел 7 лет в «Клипперс», работая ассистентом с 2018 года. До этого он занимался развитием игроков в «Бостоне».