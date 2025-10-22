Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
«Сиксерс» выбрали нового главного тренера фарм-команды.
Им стал Джей Пи Кларк, ранее работавший ассистентом ушедшего в штаб основной команды Майка Лонгабарди.
Кларк провел 7 лет в «Клипперс», работая ассистентом с 2018 года. До этого он занимался развитием игроков в «Бостоне».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?797 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OurSportsCentral
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости