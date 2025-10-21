«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса

Белградский клуб ищет дополнительного разыгрывающего.

«Партизан » интересуется 36-летним Ником Калатесом в качестве потенциальной замены травмированному Карлику Джонсу . Сообщается, что клуб планирует связаться с «Монако», чтобы выяснить, готовы ли они отпустить игрока.

Однако греческий плеймейкер не является основным вариантом «Партизан». Команда все еще ожидает появления подходящей кандидатуры из НБА .

Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев