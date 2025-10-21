«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
Белградский клуб ищет дополнительного разыгрывающего.
«Партизан» интересуется 36-летним Ником Калатесом в качестве потенциальной замены травмированному Карлику Джонсу. Сообщается, что клуб планирует связаться с «Монако», чтобы выяснить, готовы ли они отпустить игрока.
Однако греческий плеймейкер не является основным вариантом «Партизан». Команда все еще ожидает появления подходящей кандидатуры из НБА.
Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?437 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница 5th Quarter в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости