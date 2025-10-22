Winline Basket Cup. ЦСКА примет «Мегу»

Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.

В третьей игре в рамках внутрисезонного Кубка от Лиги ВТБ впервые выступит зарубежная команда. Сербская «Мега» приехала в гости к ЦСКА .

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

ЦСКА – МЕГА

22 октября . 19.30

Положение команд : Бетсити Парма – 1-0, ЦСКА – 0-0, Мега – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-1.

Группа Б

Положение команд : Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.