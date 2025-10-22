Winline Basket Cup. ЦСКА примет «Мегу»
Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.
В третьей игре в рамках внутрисезонного Кубка от Лиги ВТБ впервые выступит зарубежная команда. Сербская «Мега» приехала в гости к ЦСКА.
Winline Basket Cup
Групповой этап
Группа А
ЦСКА – МЕГА
22 октября. 19.30
Положение команд: Бетсити Парма – 1-0, ЦСКА – 0-0, Мега – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-1.
Группа Б
Положение команд: Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
