1

Winline Basket Cup. ЦСКА примет «Мегу»

Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.

В третьей игре в рамках внутрисезонного Кубка от Лиги ВТБ впервые выступит зарубежная команда. Сербская «Мега» приехала в гости к ЦСКА.

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

ЦСКА – МЕГА

22 октября. 19.30

Положение команд: Бетсити Парма – 1-0, ЦСКА – 0-0, Мега – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-1.

Группа Б

Положение команд: Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?729 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoМега
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 32 очка и 12 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с МБА-МАИ, «Бетсити Парма» справилась с «Автодором»
618 октября, 14:35
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА обыграл «Пари НН»
1015 октября, 18:27
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
6812 октября, 17:04
Главные новости
Егор Дёмин завел блог на Спортсе″
432 минуты назад
Евролига. «Маккаби» примет «Реал»
34 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» примет «Самару», УНИКС сыграет с «Автодором»
38 минут назад
Име Удока: «У нас было множество возможностей победить, но ошибок хватило для поражения»
148 минут назад
НБА возвращается! 35+5+5 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Хьюстоном» в овертайме, 43+12+9 Дончича не спасли «Лейкерс» в игре с «Голден Стэйт»
361сегодня, 06:29
Джей Джей Редик: «Мы сами стали причиной поражения, дело не в «Голден Стэйт»
10сегодня, 06:28
«Ни единого шанса». Джимми Батлер поспорил с Дрэймондом Грином, что опередит Стефа Карри по точности штрафных бросков
3сегодня, 05:59
Джош Харт и Митчелл Робинсон не сыграют против «Кливленда»
1сегодня, 05:50
Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Лейкерс»
2сегодня, 05:38Видео
Лука Дончич был близок к трипл-даблу (43+12+9) в проигранном матче с «Голден Стэйт»
6сегодня, 05:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
23 минуты назад
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
2вчера, 18:21
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
вчера, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
вчера, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
вчера, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
вчера, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3вчера, 11:53