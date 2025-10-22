  • Спортс
1

Андрей Кириленко: «Предстоящий сезон в НБА просто обязан привлечь внимание всех любителей баскетбола в России»

Президент РФБ уверен в потенциале российских игроков в НБА.

«Предстоящий сезон в НБА просто обязан привлечь внимание всех любителей баскетбола в России. Три наших игрока – Егор Дёмин, Влад Голдин, Витя Лахин – отыграют свои первые сезоны. Отдельно надо отметить сложный путь Виктора. После тяжелой травмы и попадания в G-лигу ему придется непросто, но опыт других игроков показывает, что сложный и тернистый путь очень часто приносит результаты. Кевин Луни и Серж Ибака подтвердят.

У наших парней есть своего рода функция Христофора Колумба: на их долю выпадает задача показать, что после ковидных и международных ограничений российские игроки готовы играть в НБА. У нас около 10 игроков в первом дивизионе NCAA и всего человек 30 в американском студенческом баскетболе. У них есть прекрасная возможность не только общаться с Егором, Витей и Владом, но и видеть примеры того, куда можно попасть при максимальной концентрации на результате.

Дёмину будет очень непросто в «Бруклине». Главный тренер уже сказал, что будет разделять игровое время между всеми защитниками и все будет зависеть только от него самого. Верю в его потенциал и возможность стать важным игроком ростера.

Владу (Голдину) не привыкать выгрызать мячи у соперников, поэтому ему, как мне кажется, должно быть менее нервно выходить на паркет», – написал Кириленко в колонке для «Спорт-Экспресса».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Спорт-Экспресс
