«Хьюстон» предлагал Тари Исону контракт на сумму более 100 млн долларов

Стали известны детали переговоров Тари Исона и «Рокетс».

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, камнем преткновения, вероятно, стал объем гарантированных выплат, связанный с историей травм 24-летнего форварда.

Тари Исон и «Хьюстон» не смогли договориться о продлении контракта до дедлайна, хотя, как утверждает Уиндхорст, обе стороны проявляли взаимную заинтересованность в соглашении.

«Насколько мне известно, они сделали Исону серьезное предложение. Оно превышало 100 миллионов долларов, но я не знаю, какая часть была бы гарантированной», – заявил инсайдер.

Тари Исон станет ограниченно свободным агентом следующим летом, не договорившись о продлении с «Хьюстоном»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
logoТари Исон
logoХьюстон
Брайан Уиндхорст
logoНБА
