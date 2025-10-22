1

Педро Мартинес: «Почему 25 ноября играть в Израиле было небезопасно, а 5 декабря – безопасно?»

Главный тренер «Валенсии» раскритиковал решение Евролиги.

На пресс-конференции перед матчем с итальянским «Миланом», Педро Мартинес выразил озабоченность по поводу решения лиги возобновить проведение матчей в Израиле и раскритиковал логику этого шага.

«Смотрите, прежде всего, как спортсмен, я скажу, что мы всегда надеемся на нормальный ход соревнований. Нам бы хотелось, чтобы «Хапоэль» и «Маккаби» могли играть дома, и чтобы наши матчи с ними проходили не при пустых трибунах, как это было недавно.

Теперь, выходя за спортивные рамки, появляется гораздо больше нюансов. Честно говоря, мы чувствуем себя не очень спокойно. Если посмотреть новости, ситуация не кажется такой нормализованной, как нам бы хотелось. Поэтому у меня вопрос: почему играть в Израиле 25 ноября было небезопасно, а 5 декабря – всего через 10 дней – должно быть безопасно?

Решение принимали руководители, которым самим не надо ехать. А нам как раз придется. Мы бы хотели, чтобы они объяснили, почему, по их мнению, 25 ноября было небезопасно, а 5 декабря – безопасно. Это нас бы очень успокоило. Пока не получим этого объяснения, мы не можем сказать, что чувствуем себя спокойно», – сказал Педро Мартинес.

