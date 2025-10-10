1

Тейтум проинформировал «Селтикс», что хочет играть в сезоне-25/26 (Чарания)

Джейсон Тейтум не собирается пропускать целый сезон.

Как рассказал в Шоу Пэта Макафи инсайдер Шэмс Чарания, лидер «Селтикс» донес до руководства, что рассчитывает вернуться в строй на каком-то этапе по ходу сезона-25/26.

«Селтикс» не исключают возможность возвращения. Они настроены сдержанно оптимистично. Сам Тейтум совершенно точно хочет играть. Посмотрим, сможет ли он достичь своей цели к февралю, марту или апрелю», – рассказал журналист ESPN.

В сети появилось видео с данком Тейтума, который успешно восстанавливается после апрельского разрыва ахилла.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоу Пэта Макафи
