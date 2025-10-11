0

Кендрик Перкинс: «Бостону» приходится закрывать зал и говорить Тейтуму сидеть дома»

Телеэксперт описал отношение лидера «Бостона» к восстановлению.

«Информация, которую я получил из «Селтикс» от своих источников, заключаются в том, что им приходится закрывать зал и говорить Тейтуму сидеть дома. Вот сколько сил он вкладывает в свою реабилитацию», – сказал Перкинс.

Недавно появилось видео с тренировки Джейсона Тейтума, на котором он забивает сверху, хотя с момента разрыва ахилла прошло всего 5 месяцев.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
