Джаред Батлер близок к переходу в «Црвену Звезду» после срыва сделки с «Олимпиакосом»

Сделка американского защитника с греческим клубом сорвалась в последний момент.

По информации SDNA, Джаред Батлер близок к соглашению с «Црвеной Звездой ». Сообщается, что 25-летний разыгрывающий намерен принять предложение сербского клуба, которому он отдает предпочтение из-за более комфортной обстановки и роли в команде.

Ранее стало известно, что «Олимпиакос » предлагал Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов . После срыва переговоров греческий клуб вынужден искать другие варианты для усиления состава.