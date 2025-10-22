Джаред Батлер близок к переходу в «Црвену Звезду» после срыва сделки с «Олимпиакосом»
Сделка американского защитника с греческим клубом сорвалась в последний момент.
По информации SDNA, Джаред Батлер близок к соглашению с «Црвеной Звездой». Сообщается, что 25-летний разыгрывающий намерен принять предложение сербского клуба, которому он отдает предпочтение из-за более комфортной обстановки и роли в команде.
Ранее стало известно, что «Олимпиакос» предлагал Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов. После срыва переговоров греческий клуб вынужден искать другие варианты для усиления состава.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?954 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SDNA
