Евролига. «Маккаби» примет «Реал»

Сегодня пройдет один матч регулярного сезона Евролиги.

Израильский «Маккаби Тель-Авив» встретится с испанским «Реалом».

Положение команд: Панатинаикос Греция – 4-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-1, Монако – 3-2, Реал Испания – 3-2, Париж Франция – 3-2, Жальгирис Литва – 3-2, Дубай ОАЭ – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Партизан Сербия – 3-2, Виртус Италия – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Бавария Германия – 2-3, Валенсия Испания – 2-3, Милан Италия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Виллербан Франция – 1-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-4, Баскония Испания – 0-5.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
