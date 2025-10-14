3

Эл Хорфорд: «До травмы Тейтума я планировал остаться в «Бостоне»

Эл Хорфорд объяснил причины ухода из «Селтикс».

«После травмы Джейсона я начал понимать, что на тот момент «Бостон» как команда… Хоть я и считал этот город своим домом и мне было комфортно, но они просто не могли дать мне ту возможность, которую я искал.

Было два важных момента. Финансовый аспект, конечно, имел значение, но еще важнее было стремление к победам и шанс побороться за чемпионство. К тому же многое в команде было неопределенно и, очевидно, с травмой Джей Ти все стало еще сложнее. До того момента я планировал остаться в «Бостоне».

Когда началось межсезонье и ситуация развивалась, мне стало ясно, что у команды другие приоритеты. Очевидно, уход Дрю Холидэя, уход Кристапса Порзингиса… Я понимаю, что это все связано с зарплатами, но это был эффект домино, и для меня это было непросто», – признался 39-летний баскетболист.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1545 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoЭл Хорфорд
logoГолден Стэйт
logoДрю Холидэй
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
logoКристапс Порзингис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Сочетание Хорфорда и Куминги с Грином или Батлером сразу имеет смысл»
48 октября, 11:20
Эл Хорфорд о Стефене Карри: «Он наводит ужас на всю лигу одним своим движением. Я обязательно этим воспользуюсь»
67 октября, 21:21
Стефен Карри: «Вы видели передачу, которую Хорфорд отдал мне из угла. Наша с ним «химия» будет только улучшаться»
126 октября, 05:24Видео
Главные новости
Име Удока: «Рокетс» должны чаще бросать трехочковые из углов»
1 минуту назад
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» принимает «Автодор»
11сегодня, 14:41Live
Найджел Уильямс-Госс: «Против «Партизана» играть сложнее, чем против «Црвены Звезды»
сегодня, 14:21
Яннис Адетокумбо: «Хочу завершить карьеру в Греции»
1сегодня, 14:03
Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита
сегодня, 13:46
Айзейя Томас: «Если бы мой рост был 193 см, я бы стал величайшим игроком всех времен»
10сегодня, 13:31
«Валенсия» проведет матч с «Хапоэлем Тель-Авив» при пустых трибунах
2сегодня, 13:15
Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
1сегодня, 12:08
«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку
14сегодня, 11:09Видео
Стив Керр не определился со стартовым атакующим защитником: «Посмотрим, как сложится ситуация. Подземски будет играть очень много»
2сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
17 минут назад
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
26 минут назад
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
43 минуты назад
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Будучность», «Гамбург» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 12:10
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
5сегодня, 12:07
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
3сегодня, 11:32Видео
«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
сегодня, 08:54
Хорди Триас вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба
сегодня, 08:21
Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
3сегодня, 06:19Видео