Эл Хорфорд: «До травмы Тейтума я планировал остаться в «Бостоне»

Эл Хорфорд объяснил причины ухода из «Селтикс».

«После травмы Джейсона я начал понимать, что на тот момент «Бостон » как команда… Хоть я и считал этот город своим домом и мне было комфортно, но они просто не могли дать мне ту возможность, которую я искал.

Было два важных момента. Финансовый аспект, конечно, имел значение, но еще важнее было стремление к победам и шанс побороться за чемпионство. К тому же многое в команде было неопределенно и, очевидно, с травмой Джей Ти все стало еще сложнее. До того момента я планировал остаться в «Бостоне ».

Когда началось межсезонье и ситуация развивалась, мне стало ясно, что у команды другие приоритеты. Очевидно, уход Дрю Холидэя , уход Кристапса Порзингиса … Я понимаю, что это все связано с зарплатами, но это был эффект домино, и для меня это было непросто», – признался 39-летний баскетболист.