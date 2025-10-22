Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» примет «Самару», УНИКС сыграет с «Автодором»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» сыграет с «Самарой». Лидер турнира УНИКС примет «Автодор».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 5-0, ЦСКА – 4-1, МБА-МАИ – 4-1, Локомотив-Кубань – 3-2, Зенит – 3-2, Бетсити Парма – 3-2, Уралмаш – 2-3, Автодор – 2-3, Пари Нижний Новгород – 1-3, Самара – 0-5, Енисей – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
