Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам

«Баскония» рассталась с Лукой Шаманичем.

По сообщению испанского клуба, 25-летний хорватский форвард завершил выступление за команду по личным причинам.

Шаманич присоединился к «Басконии» в декабре 2024 года и проводил 2-й сезон. В текущем чемпионате Испании он набирал 19 очков, 4 подбора и 2 перехвата за 23 минуты в среднем в 2 матчах.

В Евролиге ему доставалось меньше времени. В его активе 7 очков и 2,6 подбора за 13,8 минуты в 5 матчах. «Баскония» начала регулярный сезон главного клубного турнира Европы с 5 поражений.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Басконии»
