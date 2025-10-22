  • Спортс
  • Джимми Батлер: «Хочу помочь Джонатану Куминге стать отличным игроком. Столько таланта, атлетизма и ума»
2

Джимми Батлер: «Хочу помочь Джонатану Куминге стать отличным игроком. Столько таланта, атлетизма и ума»

Игроки «Уорриорз» позитивно оценивают будущее Джонатана Куминги.

Форвард провел успешный матч против «Лейкерс», защищаясь против Луки Дончича и набрав 17 очков, 9 подборов и 6 передач при 6 точных из 11 попыток с игры и 4 из 6 из-за дуги.

«Хочу помочь Куминге стать отличным игроком. У него столько таланта, он агрессивен, атлетичен, умен. Стараюсь показать, как я вижу игру. Провожу с ним много времени, смотрим записи, вместе работаем над игрой до и после тренировок. Знаю, насколько он мотивирован и на что способен», – заявил Джимми Батлер.

«Он защищался против Луки весь матч. Вы знаете Луку, у него около 40. Но нам не пришлось выделять двух парней чисто на него. Нельзя полностью остановить «скорера» такого уровня. Но можно усложнить ему задачу. Выматывать все 48 минут. Куминга постоянно на нем висел», – поделился Дрэймонд Грин.

«Куминга повзрослел. Отлично поработал на сборах. Хорошо пообщались. Он лучше понимает, что нам нужно.

В первой половине он пару раз бросал сложные средние с отклонения, которые нам не нужны. Но тут же извинился. Тяжело найти минуты в нашем составе, я рад, что он оказался терпеливым и стал более зрелым. Хорошее начало для него и для нас», – заключил главный тренер Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Heavy.
