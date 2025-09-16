Кэм Томас намерен покинуть «Бруклин» следующим летом

Кэм Томас принял квалификационное предложение и решил стать свободным агентом.

23-летний баскетболист принял квалификационное предложение в 5,99 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом летом 2026 года. Как отмечает обозреватель New York Post Брайан Льюис, этот шаг практически гарантирует его уход из «Бруклина ».

«В целом, когда игрок соглашается на квалификационное предложение, это сигнализирует о том, что его отношения с командой закончены», – подчеркнул Льюис.

Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения