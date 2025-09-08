«Бруклин» интересуются Андре Драммондом
Центровой «Филадельфии» может продолжить карьеру в «Нетс».
По информации Nets Daily, «Бруклин» проявляют интерес к Андре Драммонду, однако судьба центрового зависит от решения «Филадельфии».
У Драммонда гарантированный контракт на 5 млн долларов на следующий сезон. Сообщается, что «Сиксерс» могут использовать его для того, чтобы разгрузить платежную ведомость.
В прошлом сезоне 32-летний центровой сыграл 40 матчей за «Филадельфию» и в среднем за игру набирал 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NetsDaily
