Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения

«Нетс» делали Кэму Томасу второе предложение.

Основной оффер «Бруклина» включал контракт на 2 года и сумму порядка 28-30 миллионов (по разным источникам) с опцией клуба на второй сезон.

«Нетс» также предложили Томасу однолетний контракт на базовую сумму в 9,5 миллиона с бонусами на 1,5 миллиона. Второй вариант предусматривал отказ защитника от автоматического права вето на обмен.

Томас в итоге отказался от обоих вариантов и выбрал 6 миллионов квалификационного предложения.