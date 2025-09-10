Ожидается, что Джонатан Куминга подпишет квалификационное предложение, контракт Джоша Гидди не должен повлиять на ситуацию в «Уорриорз»

Джонатан Куминга, скорее всего, последует примеру Кэма Томаса.

В длительной ситуации с ограниченно свободными агентами неразрешенными остались ситуациии форварда «Голден Стэйт» и защитника «Сиксерс» Квентина Граймса.

NBC Sports сообщает, что компромисс, достигнутый Джошем Гидди в переговорах с «Чикаго», не должен повлиять на противостояние Джонатана Куминги и «Уорриорз».

По-прежнему ожидается, что форвард откажется от оффера клуба на 2 года и 45 миллионов (2-й сезон не гарантирован) и подпишет квалификационное предложение на 8 миллионов, последовав примеру защитника «Бруклина» Кэма Томаса.

Дедлайн на принятие решения наступает 1 октября.