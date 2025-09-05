Квентин Граймс, скорее всего, примет квалификационное предложение «Сиксерс» на 8,5 миллиона долларов

«Филадельфия» вряд ли сможет договориться с Квентином Граймсом.

Другой ограниченно свободный агент Кэм Томас принял квалификационное предложение от «Бруклина» на 6 миллионов, после чего «Буллз» скорректировали свой оффер для Джоша Гидди , обозначив свои финальные позиции.

В переговорах «Филадельфии» и Квентина Граймса подвижек не видно. Граймс, как сообщалось ранее, планировал получать порядка 25 миллионов в год. Точных сведений о предложении «Сиксерс» нет, но называлась сумма порядка 14 миллионов.

Ожидается, что Граймс последует примеру Томаса и согласует квалификационное предложение на 8,5 миллиона на следующий сезон, сделав ставку на следующий контракт с рынка свободных агентов.