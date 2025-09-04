Кэм Томас принял квалификационное предложение «Бруклина» на 6 миллионов на сезон-2025/26

«Нетс» не сумели договориться с Кэмом Томасом.

Длительный переговорный процесс завершился подписанием квалификационного предложения на 6 миллионов долларов. Томас останется в «Бруклине » на следующий сезон, получит автоматическое право вето на обмен и станет полностью свободным агентом следующим летом.

По предыдущим сообщениям инсайдеров, «Нетс» предлагали защитнику контракт на 2 года и сумму около 28 миллионов с опцией клуба на второй сезон.

Ситуация Томаса стала знаковой для этого межсезонья, в похожем положении находятся форвард Джонатан Куминга из «Голден Стэйт» и разыгрывающий Джош Гидди из «Чикаго».

23-летний защитник набирал 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в прошедшей «регулярке», реализуя 34,9% трехочковых бросков.