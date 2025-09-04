  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
1

Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»

Руководитель команды НБА раскритиковал Кавая Ленарда за частые травмы и скандалы.

«Лейкерс» очень хотели заполучить Кавая, но они избежали огромных проблем, не подписав его.

Парень почти не играет, не продвигает команду, в которой выступает, а теперь он во второй раз с момента подписания контракта с «Клипперс» оказывается в новостях из-за скандала.

Кавай стал гигантской головной болью для Стива Балмера и клуба», – заявил неназванный руководитель команды НБА в разговоре с Lakers Daily.

Кавай Ленард стал фигурантом расследования НБА из-за контракта на 28 млн долларов с компанией Aspiration.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Lakers Daily
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoКавай Ленард
logoНБА
logoСтив Балмер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
10вчера, 11:46
Шэмс Чарания: «НБА попытается найти свидетельства ненадлежащих денежных трансферов от Стива Балмера и «Клипперс» к Каваю Ленарду»
7вчера, 09:15
Единственным условием получения 28 миллионов по фиктивному рекламному контракту Кавая Ленарда было оставаться в «Клипперс»
42вчера, 05:10
Анонимный источник журналиста Пабло Торре: «Рекламные контракты всех остальных знаменитостей вместе не составляли и четверти соглашения Кавая Ленарда»
вчера, 04:55
Главные новости
«Все еще могу прыгать». Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк
27 минут назадВидео
Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая – это его дела, мы всегда поступали правильно»
245 минут назад
Кейтлин Кларк пропустит остаток сезона
3сегодня, 04:50
Пабло Торре о реакции НБА на ситуацию с «Клипперс» и Ленардом: «Мне сказали, что у них царит паника»
1сегодня, 04:40
«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке
3сегодня, 04:26Видео
Женская НБА. 31 очко и 8 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Миннесоту», «Голден Стэйт» одолел «Даллас» и гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 04:20
Президент испанской федерации Элиза Агилар о раннем вылете с ЧЕ: «Не могу назвать это провалом»
1сегодня, 04:14
Сборная Испания покидает Евробаскет: впервые с 1995 года действующие чемпионы не вышли из группы
4вчера, 21:22
Бретт Сигел: «Джонатан Куминга считает, что в «Уорриорз» его не ценят»
10вчера, 20:57
Литва – Латвия, Словения – Италия. Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета
28вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Джош Харт подколол Таунса из-за пропуска дебютного матча «Иглс»: «Псевдо-фанат»
1 минуту назадФото
31 очко (80% с игры) Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 13 игр в матче с «Миннесотой»
22 минуты назадВидео
«Голден Стэйт» стал первой командой в истории женской НБА, пробившейся в плей-офф в свой дебютный сезон
38 минут назад
Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком
6вчера, 18:46
Разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон вскоре станет клиентом агентства Рича Пола
1вчера, 17:07
Богдан Богданович сборной Турции: «Поздравляю, увидимся позже»
1вчера, 16:10
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
вчера, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
1вчера, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2вчера, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
вчера, 08:19