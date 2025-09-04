Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
Руководитель команды НБА раскритиковал Кавая Ленарда за частые травмы и скандалы.
«Лейкерс» очень хотели заполучить Кавая, но они избежали огромных проблем, не подписав его.
Парень почти не играет, не продвигает команду, в которой выступает, а теперь он во второй раз с момента подписания контракта с «Клипперс» оказывается в новостях из-за скандала.
Кавай стал гигантской головной болью для Стива Балмера и клуба», – заявил неназванный руководитель команды НБА в разговоре с Lakers Daily.
Кавай Ленард стал фигурантом расследования НБА из-за контракта на 28 млн долларов с компанией Aspiration.
