Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»

Руководитель команды НБА раскритиковал Кавая Ленарда за частые травмы и скандалы.

«Лейкерс » очень хотели заполучить Кавая, но они избежали огромных проблем, не подписав его.

Парень почти не играет, не продвигает команду, в которой выступает, а теперь он во второй раз с момента подписания контракта с «Клипперс » оказывается в новостях из-за скандала.

Кавай стал гигантской головной болью для Стива Балмера и клуба», – заявил неназванный руководитель команды НБА в разговоре с Lakers Daily.

Кавай Ленард стал фигурантом расследования НБА из-за контракта на 28 млн долларов с компанией Aspiration.