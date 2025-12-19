Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
«Мерсин» сменил главного тренера.
Турецкий «Мерсин» отправил в отставку своего главного тренера Джана Сервима. Клуб идет на 13-м месте в национальном чемпионате с результатом 3-8.
Его место займет 49-летний испанский специалист Карлес Дуран. Дуран провел прошлый сезон в Турции в «Дарушафаке», а до этого 6 лет тренировал испанский «Ховентуд».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости