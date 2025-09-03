НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
НБА начала расследование из-за сообщений о «фиктивном контракте» Кавая Ленарда.
Лига официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда после публикации расследования о контракте игрока с компанией Aspiration.
«Мы осведомлены о сегодняшнем медиа-репортаже и начинаем расследование», – прокомментировал представитель НБА Майк Басс для ESPN.
Ранее «Клипперс» опровергли обвинения, назвав их «доказуемо ложными».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости