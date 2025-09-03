НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда

НБА начала расследование из-за сообщений о «фиктивном контракте» Кавая Ленарда.

Лига официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда после публикации расследования о контракте игрока с компанией Aspiration.

«Мы осведомлены о сегодняшнем медиа-репортаже и начинаем расследование», – прокомментировал представитель НБА Майк Басс для ESPN.

Ранее «Клипперс» опровергли обвинения, назвав их «доказуемо ложными».