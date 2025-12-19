Судья Эрик Льюис, уволившийся в 2023 году на фоне скандала с соцсетями, вернулся в G-лигу
Эрик Льюис снова будет судить в системе НБА.
В 2023 году судью Эрика Льюиса обвиняли в использовании фейкового аккаунта в соцсетях для защиты своей репутации. В том же году арбитр уволился по собственному желанию, и разбирательство было прекращено.
Льюис судил матчи NCAA, а теперь вернется к работе в системе НБА, начав с лиги развития. НБА в сотрудничестве с Льюисом исследовала его соцсетевую активность и не нашла ничего, что поставило бы под угрозу выполнение его обязанностей. Специалист прошел дополнительные тренинги и в ближайшее время возобновит работу.
За 19 лет в НБА Льюис отработал в 1161 игре регулярного сезона и в 91 матче плей-офф, включая 6 финальных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
